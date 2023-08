As the countdown to Chandrayaan-3โ€™s anticipated soft landing on the Moon at 6:04 pm continues, savvy investors are turning their attention to the market implications of this historic event. Market experts are closely observing key players that contribute to this mission, which underscores Indiaโ€™s technological prowess and achievements in the space sector.

โ–ช๏ธ๐“๐š๐ญ๐š ๐„๐ฅ๐ฑ๐ฌ๐ข ๐‹๐ญ๐: Development Of Spacecraft, Avionics And Software.

โ–ช๏ธ๐“๐š๐ญ๐š ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ: Manufacturing Of Chandrayan 3โ€™s Lander.

โ–ช๏ธ๐‹๐š๐ซ๐ฌ๐ž๐ง & ๐“๐จ๐ฎ๐›๐ซ๐จ ๐‹๐ญ๐ Launch Pad And Another Infra For ISRO.

โ–ช๏ธ๐Œ๐“๐€๐‘ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž๐ฌ ๐‹๐ญ๐: Manufacturing Rocket Engines And Core Pumps for ISRO since a long.

โ–ช๏ธ๐๐ก๐š๐ซ๐š๐ญ ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐‹๐ญ๐: Manufacturing chandryan3โ€™s Payloads.

โ–ช๏ธ๐‡๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐š๐ง ๐€๐ž๐ซ๐จ๐ง๐š๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐‹๐ญ๐: Development Of Lander Along with Mechanical Support Equipment.

โ–ช๏ธ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ฎ๐ฆ ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐‹๐ญ๐: Design Development And Manufacturing of Electronics System For Space Applications.